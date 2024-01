"C’est une bonne chose qu'elle soit allée à l’encontre des traditions" : l'abdication et la personnalité de la reine Margrethe II saluées par les Danois

Pour les Danois, dimanche 14 janvier 2024, c’est d’abord un au revoir à la reine Margrethe II. Une femme de 83 ans, qui les a vu grandir. Une polyglotte, une érudite, une artiste, connue pour avoir notamment illustré, sous pseudo, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. "J’aime sa créativité, elle est très inspirante, même si elle a beaucoup de travail en tant que représentante du Danemark, elle a aussi montré aux gens l’importance d’être passionné par quelque chose. Elle a un rôle qui fait que les gens l’écoutent", raconte une Danoise.

Après 52 ans de règne, la dernière reine du monde, la Reine Margrethe II cède son trône à son fils aîné, qui devient donc le roi Frederik X. Une abdication annoncée par surprise lors du traditionnel discours du Nouvel An de la souveraine, qui quittera ses fonctions sur une simple signature dimanche. L'intronisation du prince Frederik se fera également sans couronnement. La passation aura lieu en toute sobriété et en grande partie à huis clos. Car la monarchie danoise se veut moderne, sans fastes, et la famille royale proche des gens. Le futur monarque est attendu au balcon du Parlement vers 15h, où il y aura foule pour le saluer en ce jour historique.

"La reine nous a rappelé d’ouvrir les bras, de penser aux autres." Sus, psychologue à franceinfo

Si la royauté danoise n’a aucune influence politique, Sus, psychologue, retiendra les conseils humanistes distillés par la reine dans ses discours, pendant les 52 ans de son règne : "Ne pas être égoïste, penser aux autres, aux étrangers qui viennent dans notre pays." Puis elle complète : "C’est une bonne chose qu'elle soit allée à l’encontre des traditions en abdiquant, pour moderniser la royauté."

Frederik X, un nouveau roi jugé "plus moderne"

La famille royale est très populaire, elle fait partie des murs, de la pop culture. Andrea, cigarette à la bouche, se réjouit de voir un peu de changement. "Le fils est peut-être moins porté sur le ballet et l’opéra que sa mère, il est plutôt fan de rock et il aime les festivals ! Je suis sûre qu’il sera un bon roi", estime-t-elle.

Le prince héritier Frederik, 55 ans, est un athlète, marathonien et aventurier, initié à la diplomatie, engagé pour l’environnement. Il a un style plus informel que Jonas apprécie. "Il parle aux gens, il est humain, très abordable, pas comme sa mère, qui est plus 'à l’ancienne'," assure Jonas.

"Frederik est plus moderne, il ressemble à un Danois lambda, il boit des bières, c’est un bon gars !" Jonas à franceinfo

Emil, 20 ans, trouve que la monarchie est un concept suranné. "Je dois faire partie des 1% qui pense qu’on n’a pas besoin d’un roi. C’est un gâchis d’argent public, ce sont nos impôts", dit-il.

sur le parvis du Palais de Christiansborg (le siège du Parlement danois), d’où nouveau roi sera proclamé,

depuis le balcon. Pour ne rien rater de ces quelques minutes d’Histoire et de son bref discours, des millions de Danois seront devant leur télévision.

En tout cas, les hôtels de la capitale ont fait le plein de touristes. Plus de 200000 personnes sont attendues