Mort de Silvio Berlusconi : d'où vient la fortune du multimilliardaire que vont se partager ses cinq enfants ?

Si l'ancien Premier ministre aura marqué l'histoire politique de l'Italie, il est aussi - et surtout - un entrepreneur qui s'est fait tout seul.

Un milliardaire pas tout à fait comme les autres. Adoré ou détesté, Silvio Berlusconi, mort lundi 12 juin à l'âge de 86 ans, a laissé sa trace dans l'histoire de l'Italie. Si l'on retient que cet amateur assumé de femmes beaucoup plus jeunes que lui, y compris des call-girls, connnu pour une ribambelle de scandales dans lesquels il fut impliqué, ses gaffes devenues légendaires, ses procès à répétition et ses coups d'éclat diplomatiques, "Il Cavaliere" était aussi un redoutable homme d'affaires.

L'ancien chef du gouvernement italien laisse un héritage politique certes, mais un héritage financier colossal. Il était l'un des hommes les plus riches de la péninsule avec une fortune évaluée début avril par le magazine américain Forbes à 6,4 milliards d'euros.

Un empire

Son patrimoine est à l'image de sa vie d'entrepreneur : rocambolesque. Né le 29 septembre 1936, Berlusconi, fils d'un employé de banque milanais, commence à travailler comme animateur sur des bateaux de croisière où il chantait et racontait des histoires drôles. Licencié en droit, il se lance dans les affaires, entamant une irrésistible ascension qui soulève des interrogations quant à l'origine de sa fortune, sur laquelle il est toujours resté flou.

Mais c'est surtout dans le secteur de la télévision que s'exprime son génie créatif de grand communicant, qui saupoudre ses programmes de femmes en petite tenue. La holding de la famille Berlusconi, Fininvest, créée il y a 45 ans, compte trois chaînes de télévision, des journaux et bien d'autres participations. Elle pèse aujourd'hui environ 3 milliards d'euros, avec Mediaset, le second groupe de télévision en Italie après la télévision publique Rai, le groupe de presse Mondadori et la Banca Mediolanum dont Finivest détient 30%, soit une valeur boursière de près de deux milliards.

Ses cinq enfants vont se partager l'héritage

Au-delà des participations financières Silvio Berlusconi possède jets privés, yachts et autres villas de luxe sur la Côte d'Azur, à Rome, Lampedusa et surtout à Arcore à côté de Milan et en Sardaigne sur la très prisée Costa Smeralda où sa villa Certosa est l'une des plus chère du monde avec ses 126 pièces.

Reste une question-clé : qui va hériter de cet empire ? Père de cinq enfants issus de deux mariages, Silvio Berlusconi était plusieurs fois grand-père. S'il possèdait à lui seul 61% de Fininvest, ses deux premiers enfants d'un premier mariage 7,65% et les trois suivants un peu moins. L'héritage devrait donc se jouer en famille en sachant que l'aînée, Marina, est déjà présidente de la Holding et de Mondadori. Pier Silvio, le deuxième, lui, dirige Mediaset. Les cinq enfants pourraient cependant obtenir le même nombre de parts.