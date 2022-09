Eurozapping : des soupçons de financement russe dans la campagne législative italienne

En Italie, des soupçons de financement russe planent dans la campagne législative. Alerté par le département d'État américain, le ministre des Affaires étrangères italien, Luigi di Maio, a ouvert une enquête. Il veut que toute la lumière soit faite avant le jour du vote, le 25 septembre prochain. Les trois partis de droite, qui sont visés, nient toute accusation.

La facture d'électricité continue de flamber en Grande-Bretagne

En Grande-Bretagne, la facture d'électricité continue de flamber, une semaine après l'annonce de prix garantis. La nouvelle Première ministre Liz Truss s'est engagée à plafonner les prix du gaz et de l'électricité. Mais les Britanniques vont en moyenne payer 200 livres par mois, soit deux fois plus qu'il y a un an. Sans aides supplémentaires pour les ménages plus modestes, beaucoup de pourront pas payer leurs factures.

En Espagne, le chauffage collectif au gaz subit une inflation record. En un an, les prix ont bondi. En janvier 2021, ils étaient à moins de 13 000 euros annuels. Ils pourraient atteindre 95 000 euros cet automne. Le gouvernement espagnol cherche le moyen d'alléger ces factures.