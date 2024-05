Reportage Réchauffement climatique et engouement pour le vin : la Belgique développe sa production vinicole

On n'a jamais vu autant de vin au pays de la bière. L'année 2023 a marqué un record de production vinicole en Belgique, avec 3,4 millions de litres de vin, soit une hausse de 13% par rapport à l'année précédente, selon les derniers chiffres de l'équivalent belge du ministère de l'Économie. En dix ans, la production de vin en Belgique a été multipliée par 6,5 et le nombre d'hectares de vignes par douze en près de vingt ans.

Les vignes de Vincent Dinnste sont à peine visibles, et pour cause : ses 4 000 pieds n'ont été plantés qu'à la mi-avril. À 35 ans, cet ingénieur agronome de formation a décidé de se lancer, comme une trentaine de nouveaux viticulteurs chaque année en Belgique. Près de Dinant, en Wallonie près de la frontière française, il a acheté six hectares de côteaux dans un paysage vallonné qui surplombe la vallée de la Meuse. Comme cépage, il a choisi du Pinot-Meunier. Et son œil pétille lorsqu'il évoque son aventure : "On est en légère pente sud-ouest, donc on a vraiment une très belle exposition au soleil. Fin 2028, j'espère vendre ma première bouteille. On a vraiment le climat maintenant qui nous permet de faire des vins de qualité", explique-t-il.

"Quelques vignerons ont réussi à faire des vins de qualité." Vincent Dinnste, "néo-viticulteur" belge à franceinfo

Parmi les vignerons inspirants pour une nouvelle génération se trouve la famille Hautier, du domaine du Chapitres à Nivelles, dans le Brabant wallon, au sud de Bruxelles. Les premières vignes ont été plantées en 2013. "Quand nous avons lancé le vignoble, les gens nous ont pris pour des fous", rappelle Cathy Hautier. Plus de dix ans plus tard, le domaine compte 13 hectares et 12 cépages, et le nombre de bouteilles augmente chaque année, avec du rouge, du blanc et du pétillant : "En 2021, cela représentait 25 000 bouteilles, en 2022 on était à 60-65 000 bouteilles et en 2023, je pense qu'on va tourner entre 50 000 et 55 000 bouteilles, détaille la vigneronne. Oui, il y a un engouement pour le vin en Belgique, pour s'installer en tant que vigneron ou viticulteur. Ça tire tout le monde vers le haut", souligne-t-elle.

Avec le réchauffement climatique, "en Belgique, on sera en Bourgogne"

Pour Marc de Brower, spécialiste de l'histoire du vin en Belgique, cet engouement s'explique notamment par le changement climatique : "On a quasiment le climat de la Champagne en remontant une trentaine d'années en arrière. Et en Champagne, ils ont un problème, ils ont trop chaud. Donc faire du champagne en Champagne, ça va devenir de plus en plus difficile. Donc la zone des mousseux, des effervescents, va remonter sur la Belgique vers les années 2050 et ensuite c'est la Bourgogne qui va remonter jusqu'à la Belgique. On sera en Bourgogne !"

D'après des spécialistes, le nombre d'hectares de vignes belges va passer d'environ 900 aujourd'hui à une dizaine de milliers d'ici 20 à 30 ans.