: Reportage "Babar, "Barbie", "Canapé"... En Belgique, le succès des plaques d'immatriculation personnalisées rapporte gros à l'État

Depuis dix ans, il est possible de personnaliser la plaque minéralogique de sa voiture en Belgique. L'imagination sans limites des conducteurs a fait rentrer plus de 83 millions d'euros depuis 2014.

Paie ta plaque ! En Belgique, il est possible de faire inscrire ce que l'on souhaite sur sa plaque d'immatriculation. Une possibilité payante qui fête cette année ses dix ans dans le royaume et qui a fait rentrer plus de 83 millions d'euros dans les caisses de l'État belge depuis 2014. À Bruxelles ou sur les autoroutes belges, l'imagination est sans limites, avec des inscriptions aussi diverses que "Babar", "Barbie", "Canapé" sur les plaques des véhicules.

Près d'Anvers, vous croiserez peut-être une BMW X5 immatriculée "Frietje", ce qui, en flamand veut dire "Frite". "Je voulais quelque chose de spécial pour ma nouvelle voiture, raconte Philip Meynen, au volant. Je cherchais et puis je me suis dit : ‘Je tiens un snack, une friterie, et 'frite' est disponible ! Ça coûte 1 000 euros, mais la publicité n’a pas de prix !"

Les demandes "explosent depuis 2021"

Depuis 2014, plus de 82 000 plaques d'immatriculation personnalisées ont ainsi été délivrées. Chaque demandeur remplit un formulaire en ligne. Charlotte van den Branden est porte-parole du Service public fédéral Belge en charge de la Mobilité et des Transports. "On voit que les demandes explosent depuis 2021, constate-t-elle. L'année dernière, on était à 13 280 et pour cette année, on est déjà à 10 700."

Chaque demandeur remplit un formulaire en ligne et vérifie si la combinaison de chiffres et de lettres qu'il souhaite utiliser est bien disponible. "Il y a un maximum de huit caractères, on ne peut pas mettre plus, et il faut d'office une lettre, explique la porte-parole. À part cela, on peut mettre ce que l'on veut, utiliser des tirets et des espaces. Bien sûr, toutes les combinaisons racistes, homophobes, incitant à la haine, les insultes... Tout cela est sur notre liste noire."

"Cela fait partie de la culture belge"

Après une dernière vérification par un agent, le conducteur pourra recevoir sa plaque à son domicile. Des plaques souvent très imaginatives recensées par Daphné sur son compte Instagram, 1000plates.be. "C'est une Ferrari avec une plaque 'MORO-TAX', 'mort aux taxes'. Celles qui m'ont fait le plus rire, c'est ce couple où l'un avait mis 'HAHAHA' et l'autre 'HIHIHI', décrit-elle. Il faut savoir que les Belges aiment beaucoup leur voiture, qu'elles soient belles, propres et grosses. Et le fait de pouvoir personnaliser sa propre voiture, c'est quelque chose qui est important pour eux. Je pense que ça fait partie de la culture belge aujourd'hui."

Après dix ans de succès, ce business des plaques a de quoi donner des idées. En Suisse par exemple, on y réfléchit, alors que la Confédération arrive à court de combinaisons numériques disponibles.