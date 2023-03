Eurozapping : au Royaume-Uni, de plus en plus de SDF hors des villes

Comme chaque jour, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du vendredi 17 mars.

Au Royaume-Uni, les SDF se multiplient en zone rurale. Le phénomène ne touche plus seulement les villes. Le nombre de sans-abri a augmenté de 24% en un an, et ils sont de plus en plus nombreux à se réfugier dans les bois. Franck a réussi à s’en sortir : “Chaque jour, je me demandais ce que j’allais manger, comment j’allais rester au chaud l’hiver.”

En Espagne, l’hiver particulièrement doux inquiète

En Espagne, un hiver sous le signe du changement climatique. L’hiver ibérique a été particulièrement doux avec 7,4 degrés en moyenne, un de plus que d’habitude. Les précipitations n’ayant pas été assez importantes, la sécheresse inquiète. “S’il ne pleut pas, ça va nous être fatal”, résume un Espagnol. En Belgique, une mère de famille vient d’être condamnée à 4 mois de prison après avoir donné une gifle à son enfant. “Ça devait être une sacrée gifle pour être condamnée à quatre mois de prison. Je trouve ça sévère”, estime une femme belge.