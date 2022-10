Belgique : faire son deuil autrement en dispersant les cendres des défunts dans une forêt privée

Seul le crissement des feuilles mortes vient briser le silence dans la forêt de Fleurus (Belgique). Mario et sa compagne, main dans la main, sont venus admirer le paysage automnal, mais également se recueillir au pied d'un hêtre majestueux. Les cendres de sa fille, décédée à 33 ans, ont été enterrées ici. "C'est une forêt qui n'est absolument pas anxiogène. Ici, je me sens vraiment bien", confie-t-il. Comme lui, d'autres envisagent également ce bout de paradis comme dernière demeure. Annie Renard, 68 ans, se veut prévoyante. "Ce n'est pas la même ambiance que dans un cimetière. On est paisible", dit-elle.



Disperser ses cendres sur un terrain privé

Le prix varie de quelques centaines d'euros à bien davantage, en fonction de la formule ou de l'aire choisie. Martine Veekman, bénévole de la fondation "Les Arbres du Souvenir", accueille de plus en plus de familles intéressées. "La formule intéresse beaucoup de gens qui cherchent une alternative au deuil, qui veulent faire leur deuil autrement", explique-t-elle. Alexia Willems, présidente de la fondation "Les Arbres du Souvenir", est à l'origine du projet. En Belgique, contrairement à la France, il est possible de disperser les cendres sur un terrain privé. La jeune femme a acheté 11 hectares de cette forêt il y a sept ans, pour bâtir son projet, directement lié à ses souvenirs d'enfance. Plus de 200 défunts repose dans cet endroit hors du temps.