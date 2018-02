Autriche : les bals, un business très rentable

Vous avez aimé Sissi impératrice ? Vous adorerez les bals viennois, en Autriche. 450 bals ont lieu cet hiver, pour 500 000 danseurs. "Nous dansons aussi longtemps que nos pieds nous le permettent. Quand nos pieds nous font mal, nous rentrons à la maison", explique un couple de danseurs.

Au bonheur des sponsors

La tradition remonte au XVIIIème siècle. Les Viennois ont repris à leur compte les bals de cour des Habsbourg. Chaque corporation a le sien : bal des chasseurs, des fleuristes, des vegans et même de l'extrême-droite. C'est un marché en plein essor, qui fait le bonheur des sponsors. "Les bals les plus prestigieux sont bien sûr devenus de bonnes affaires commerciales, mais il y a beaucoup de bals plus petits", explique Roman Svabek, directeur d'une école de danse. Cette année, les danseurs vont dépenser 139 millions d'euros, soit 275 euros en moyenne par personne et par bal.