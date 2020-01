"J'ai tout fait pour survivre et j'ai gagné" : le témoignage d'un survivant d'Auschwitz

Shmuel Bogler garde précieusement la photo de sa famille avec lui. Juif, il a été déporté au camp de travail et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau (Pologne) avec une partie de sa famille alors qu'il n'avait que 15 ans. Ses parents ont immédiatement été envoyés dans des chambres à gaz. Lui et son frère sont ressortis vivants de ce camp de l'indicible.

"Nous avons un État maintenant"

"J'ai tout fait pour survivre et j'ai gagné et j'ai aussi tout fait pour que mon frère ne fume pas, mange et prenne des douches. C'est ainsi que nous sommes restés tous les deux ensemble et en vie", confie Shmuel Bogler. A 90 ans, il demeure un témoin infatigable de ce camp de l'horreur. "Ce qui s'est passé il y a 75 ans ne se reproduira plus jamais. Nous avons un État maintenant", continue-t-il. Shmuel Bogler a reconstruit sa vie. Il s'est marié et a eu deux enfants. Il a écrit un livre sur l'Holocauste pour transmettre la mémoire et ne jamais oublier.

Le JT

Les autres sujets du JT