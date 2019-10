Attentat de Halle : l’assaillant présenté comme un néonazi

Des fleurs et des bougies déposées devant la synagogue de Halle (Allemagne). Le calme est revenu jeudi 10 octobre dans cette ville au sud-ouest de Berlin, mais l'émotion est toujours présente. "On a repris la lecture de la Torah au moment où on avait arrêté hier, au moment de la fusillade", explique Max Privorozki, le rabbin de Halle. L'attaque s'est déroulée mercredi 9 octobre dans l'après-midi, le jour du Yom Kippour, la plus grande fête religieuse juive.

Deux morts, le tireur arrêté

Un homme ouvre le feu en pleine rue sur la synagogue, tuant une passante et le client d'un restaurant turc à proximité. Stephan Balliet, un Allemand de 27 ans, voulait faire un carnage dans la synagogue qui abritait 80 fidèles, mais les portes ont résisté. "On nous a dit de rentrer au fond du bâtiment et de monter les escaliers en restant loin des fenêtres, c'était terrifiant", raconte une fidèle. Dans la soirée d'hier, un rassemblement s'est tenu dans la grande synagogue de Berlin, en présence d'Angela Merkel.

