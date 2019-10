DIRECT. Allemagne : au moins deux morts dans une fusillade à Halle, une personne interpellée

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #HALLE

: A 14 heures, voici un nouveau point sur l'actualité :



Au moins deux morts après une fusillade à Halle, en Allemagne. Une personne a été arrêtée, annonce la police. Suivez notre direct.





Un rassemblement en soutien à Mickaël Harpon va être interdit, annonce Christophe Castaner. Pour l'organisateur, les autorités insistent sur la radicalisation de l'informaticien de la préfecture pour discriminer les musulmans.



Prélèvements, examens, suivi sanitaire... Les Rouennais s'inquiètent pour leur santé après l'incendie de l'usine Lubrizol. Et ils ont raison car les taux de dioxines relevés sous le panache de fumée sont quatre fois plus élevés que la normale dans certaines zones.



• Le prix Nobel de chimie est attribué à un Américain, un Britannique et un Japonais pour avoir inventé et développé les batteries au lithium-ion.

: La police demande à la population de rester en alerte malgré cette arrestation. Tout à l'heure, le compte Twitter de la police a évoqué plusieurs auteurs présumés en fuite.

: La police allemande a arrêté une personne à Halle après la fusillade qui a fait au moins deux morts, annonce le compte Twitter de la police.

: Bonjour @anonyme. Encore une fois, restons prudents sur les motivations de ces coups de feu. Mais vous avez raison. La communauté juive célèbre aujourd'hui Yom Kippour, considérée comme la fête la plus plus importante du calendrier juif, comme on vous l'explique dans cet article.

: Est-ce en relation avec la fête de Yom Kippour qui se déroule aujourd'hui ?

: Bonjour @anonyme(s). Plusieurs médias allemands, à l'image de Die Welt ou de Bild, indiquent effectivement que la fusillade s'est déroulée à proximité d'une synagogue et d'un cimetière juif. Mais pour l'instant les autorités ne confirment pas, donc restons très prudents sur la nature de ces coups de feu et sur les motivations du ou des tireurs.

: Entendu que c'était les juifs visés (synagogue + cimetière). Avez vous une info si ce sont les néo nazis derrière cet attentat ?

: Est ce qu'en Allemagne c'est un acte terroriste ?

: Bonjour @anonyme. "Deux personnes ont été tuées à Halle, selon les premières constatations. Plusieurs coups de feu ont été tirés. Les auteurs présumés se sont enfuis à bord d'un véhicule", a annoncé la police sur Twitter. Cette dernière a demandé aux "habitants de rester chez eux". La gare principale de la ville est fermée, annonce la Deutsche Bahn sur son compte Twitter.

: Des informations sur la fusillade en Allemagne ?

: Les auteurs présumés des coups de feu sont en fuite, ajoute la police sur son compte Twitter, qui appelle la population à rester chez elle ou à se mettre à l'abri. La ville de Halle, située dans le land de Saxe-Anhalt, se trouve à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Leipzig.

: Une fusillade a fait au moins deux morts en pleine rue à Halle, dans l'est de l'Allemagne, où une opération de police est en cours, annonce la police allemande.