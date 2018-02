VIDEO. Le jour où Beate Klarsfeld a giflé l'ancien nazi Kurt Kiesinger, devenu chancelier d'Allemagne de l'Ouest

L'action du couple franco-allemand formé par Beate et Serge Klarsfeld a commencé à Berlin le 7 novembre 1968. La jeune femme s'invite ce jour-là au congrès de la CDU, le parti chrétien-démocrate du tout nouveau chancelier Kurt Kiesinger. L'homme fort de l'Allemagne de l'Ouest est en fait un ancien responsable de la propagande radiophonique d'Hitler.

Beate va faire un geste scandaleux… pour dénoncer un scandale : "J'étais une journaliste avec un bloc. Je vois une grande table de deux mètres de large avec les participants au congrès. Kiesinger était au milieu…"

"La gifle de la jeunesse allemande contre la génération des nazis"

"Deux membres du service d'ordre m'ont dit que je ne pouvais pas passer derrière parce que monsieur Kiesinger préparait son speech final, explique Beate Klarsfeld. Et puis, ils m'ont dit 'Allez-y, mais vite, vite, vite…' J'avance, je me trouve derrière lui, et il se retourne…"

La jeune femme gifle alors le chancelier Kiesinger : "C'était la gifle de la jeunesse allemande contre la génération des nazis. Donc, la fille gifle le père." Avez-vous accompli ce jour-là votre "devoir" de bonne allemande ? "Ça oui. Certainement." Elle est arrêtée, mais l'action des Klarsfeld ne fait que commencer. Soit trente ans de traque contre les plus grands criminels nazis encore en liberté…

Extrait de "Chasseurs de ténèbres", un reportage de "13h15 le dimanche" diffusé le 11 février 2018.