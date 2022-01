VIDEO. Allemagne : des entreprises se préparent à la libéralisation du cannabis récréatif pour les adultes dans les projets du gouvernement

La légalisation du cannabis récréatif pour les adultes est dans le programme de la nouvelle coalition au pouvoir en Allemagne. Le magazine "Nous, les Européens" (replay) s’est rendu dans les locaux du tout premier producteur allemand de cannabis, une usine récente et hyper sécurisée. Pour l’instant, la récolte est destinée au médical, mais ce futur marché grand public intéresse évidemment cette société. Trois entreprises ont obtenu la licence les autorisant à cultiver le cannabis dans le pays.

Demecan, seule société allemande sélectionnée par les autorités, a lancé la production à l’automne 2021 dans des serres implantées dans un ancien abattoir. L’entreprise compte déjà 70 salariés et ne compte pas en rester là : "Tout est hors-sol et les pots contiennent de la laine de verre. C’est un environnement stérile et il ne peut pas y avoir d’infections venant de lac terre. On nourrit la plante individuellement grâce à des tuyaux", explique le cofondateur et directeur général Constantin Von der Groeben.

"Avec la légalisation, tout le monde est gagnant"

"Le cannabis médical était déjà pour nous un marché important, mais le cannabis récréatif offre des horizons beaucoup plus larges, se réjouit-il. C’est dix fois, cent fois plus important et c’est vrai pour l’ensemble des acteurs de la filière. Pour l’instant, il y a une concertation avec le gouvernement pour gérer ça de façon raisonnée. Au début, on se demandait s’il fallait légaliser ou pas. Maintenant, le débat c’est comment faire cela correctement. Avec la légalisation, tout le monde est gagnant. Le cannabis est déjà là, mais il se vend sur le marché noir en toute illégalité. Cela doit et peut changer si on régule tout cela intelligemment."

Que pense-t-il du fait que des pays en Europe s’opposent à la légalisation ? "Le cannabis est une drogue et ne devrait pas être autorisé, mais quand des pays se sont lancés en prenant des précautions sur le marché du cannabis médical, ça a marché. C’est une drogue avec des effets narcotiques, il faut faire attention, mais il y a un intérêt réel, pas seulement pour les patients, les médecins, le système de santé, mais aussi pour le gouvernement, d’un point de vue économique. Le cannabis a sa place sur le marché de la médecine. C’est cohérent d’aller plus loin et d’autoriser le cannabis récréatif."

