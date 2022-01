"Nous, les Européens". Les nouveaux défis de l'Allemagne

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Eléonore Gay et diffusé le dimanche à 10h40 sur France 3, ainsi que le jeudi en fin de soirée sur France 2. Pour ce nouveau numéro de la saison 3, direction l'Allemagne qui sort de l’ère Angela Merkel avec le nouveau chancelier Olaf Scholz et une coalition de seize ministres, dont cinq écologistes.

Un tournant s’annonce sur plusieurs fronts pour ce partenaire privilégié de la France et l’un des piliers de l’Union européenne. Ses choix politiques seront scrutés et peut-être une source d’inspiration pour les autres Etats-membres : légalisation du cannabis, lutte contre le changement climatique, hausse du salaire minimum, politique du logement…

L'Allemagne investit dans son système éducatif

> LE GRAND REPORTAGE



Plongée au cœur du système éducatif allemand, avec une grande autonomie des établissements scolaires, des salaires élevés pour les enseignants (un instituteur allemand gagne plus de deux fois plus que son homologue français)…

Un reportage de Jenny Briffa et Vincent Masso.

> LES INVITES



- Thomas Stellmach : cet architecte réalise des immeubles "à prix raisonnable" dans un pays qui souffre d’une pénurie de logements entraînant une hausse substantielle des loyers.

- Felix Müsgens : universitaire spécialiste des problématiques d’énergie, il analyse la dépendance de l’Allemagne vis-à-vis du charbon.

- Constantin Von der Groeben : directeur général de la société Demecan, qui fournit les pharmacies allemandes en cannabis médical. Et si l'Allemagne légalise la consommation de cannabis, cette société pourrait être un des acteurs majeurs du marché.

