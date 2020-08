Tourisme : une maison au fil de l'eau

Flotter sur une maison loin des préoccupations du quotidien avec l'eau pour seul voisin. Gestes barrières garanties. "Cela fait du bien, il y a de l'air. Le matin, quand on se lève, on a un beau paysage et je peux mettre les pieds dans l'eau dès le réveil", confie un jeune garçon allemand. Sur les lacs d'Allemagne, voici les locations de vacances prisées pour cet été. Ce ne sont ni les péniches, ni de simples bateaux habitables mais des maisons qui se déplacent sur l'eau.

Des maisons très demandées

Il y a tout le confort nécessaire : salon, chambre, cuisine. Il y a même une terrasse. Pour cette famille allemande, s'isoler ainsi était la meilleure façon de profiter de leurs congés. Au port, les loueurs de ces maisons flottantes n’arrêtent pas une seconde. Les arrivées s'enchainent., la demande explose cette année. Une famille suisse a fait plus de 800 kilomètres de voiture pour passer une semaine loin de tout sur le lac.

