Tourisme : le folklore de la Bavière

Dans une des vallées de la Bavière, on peut entendre un groupe de cor des Alpes jouer un air. "Avec la musculature de ventre et des lèvres, vous produisez différents sons, tout part de l'abdomen", explique une instrumentiste, anciennement trompettiste dans un orchestre symphonique, qui transmet désormais sa passion à travers l'enseignement de cet instrument typiquement bavarois. "C'est important pour moi de prendre part à cela", déclare une élève. Jusqu'au début du XXe siècle, le cor des Alpes était un moyen de communication indispensable pour les habitants de la Bavière.

Des spécialités culinaires généreuses

Les plus gourmands peuvent également découvrir les spécialités bavaroises comme le jarret de porc croustillant. "On a des épices, un mélange de cumin, de sel, de poivre et d'ail, et on enduit généreusement", déclare une cheffe cuisinière avant d'enfourner le jarret pour une cuisson de deux heures, d'abord à la vapeur, puis au grill, pour faire fondre le gras, et donner à la peau l'aspect croustillant tant recherché.