Bavière : des sommets d’exception qui séduisent les touristes

Des étendues blanches à 350 kilomètres du Mont-Blanc. Sommets majestueux, lacs de montagne, paysages de contes de fée… À 3 000 mètres d’altitude, le mont Zugspitze est le sommet le plus haut d’Allemagne, et un train permet de le gravir. "Il faut être vigilant (…) et si c’est trop gelé, on a des problèmes massifs. Mais je dirais que j’ai le beau lieu de travail du monde", raconte son conducteur. À l’arrivée, même les skieurs invétérés ne peuvent s’empêcher de prendre un cliché de la vue panoramique.

Près de 40 millions de touristes par an

Chaque jour, Andreas distribue le courrier à travers le mont Zugspitze : "Je ne connais pas de postiers qui vont plus haut ! On est à 2 962 mètres d’altitude." Les touristes adorent envoyer des cartes postales depuis ce lieu d’exception. Chaque année, ils sont 40 millions à venir en Bavière. Parmi eux, l’hiver, des Allemands qui passent leurs vacances au camping.