Tourisme : en Allemagne, le camping d’hiver attire chaque année 100 000 vacanciers

À 1 000 mètres d’altitude dans les Alpes bavaroises, après une bonne nuit dans la caravane, le réveil par - 5 degrés est un peu compliqué pour Antje Beyer. Il y a 200 mètres à parcourir sur la neige, pour aller jusqu’aux sanitaires. Mais pour son père et son mari, pas de temps à perdre. Il faut déblayer au plus vite la neige tombée dans la nuit. Si elle continue de s’accumuler, la tente risque de s’effondrer.





Plus de 800 campings en Allemagne sont ouverts l’ hiver



Un peu d’efforts, mais beaucoup de chaleur humaine. Au petit-déjeuner, il y a ici trois générations : quatre adolescents et quatre adultes réunis. La famille loue son emplacement à l’année, bien plus économique qu’un gîte. Le camping d’hiver, c’est une passion allemande, depuis 1955. À l’époque, les caravanes étaient plus petites, moins bien isolées. Plus de 800 campings en Allemagne sont ouverts l’hiver et attirent chaque année environ 100 000 vacanciers.