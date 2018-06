Télévision : "Commissaire Dupin", la série à succès qui débarque sur France 3

Ce jour-là, la presqu'île de Crozon (Finistère) a sorti le grand jeu : s'il pleut sans discontinuer, il en faut plus pour arrêter ces Allemands. Depuis plus de cinq ans, il filme la Bretagne et les aventures du commissaire Dupin. Outre-Rhin, les épisodes de "Kommissar Dupin" réunissent 4,5 millions de téléspectateurs.

Les touristes allemands se pressent sur ses traces

Selon Pasquale Aleardi, alias le commissaire Dupin, "Au début du premier film, ils [les Bretons] le détestent un peu, parce que c'est un Parigot". Mais si les Bretons lui mènent la vie dure, Dupin n'a pas dit son dernier mot. Les épisodes sont l'adaptation des romans d'un certain Jean-Luc Bannalec, un Allemand amoureux de la Bretagne, véritables succès de librairie traduits dans une trentaine de langues.

À Concarneau (Finistère), les touristes allemands se pressent sur les traces du commissaire Dupin. Le quartier général du héros, le café à l'angle du port, est le passage obligé de tous les fans. En Bretagne, le phénomène Dupin souffle partout, aux Glénan (Finistère), à Pont-Aven (Finistère) ou à Guérande (Loire-Atlantique), les lieux d'enquête du commissaire.