Solidarité : des bikers allemands aident les sans-abri

Avec leurs blousons de cuir et leurs grosses cylindrées, les bikers ont souvent mauvaise réputation. Mais, en Allemagne, certains ont une toute autre image, comme les Barbel's Angels, qui viennent en aide aux sans-abri. Ce groupe de bikers coiffe les plus démunis. "Quand on vit en marge, dans la rue, une coupe de cheveux vous permet d'être accepté dans la société", explique Uwe Pichl, le chef des Barber's Angels.

"On s'occupe toujours bien de nous"

Depuis 2016, ces bikers allemands lâchent souvent le guidon pour prendre les ciseaux. "Pour moi, c'est important d'avoir l'air soigné, pour la confiance en soi dont nous avons tous besoin", se réjouit Tom, un sans-abri en train de se faire coiffer. "Ce sont tous des coiffeurs professionnels et on s'occupe toujours bien de nous ici", confirme Melanie. Le Barber's Angels Brotherhood a même reçu le Grand prix humanitaire de France cette année.