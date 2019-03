Réunion de travail inédite autour de l'Europe avec Xi Jinping

"La chancelière allemande Angela Merkel et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker sont attendus à l'Élysée vers 9h30 mardi 26 mars. C'est une réunion inédite demandée par Emmanuel Macron. Jamais une visite d'État d'un président chinois n'avait été tournée autant vers l'Europe", explique la journaliste de France 2 Chloé Tixier en direct de l'Élysée.

Dessiner une ligne claire face à la Chine

"L'objectif : dessiner une ligne claire face à la puissance chinoise et ses nouvelles routes de la soie. Ce sont des investissements massifs en Europe par la Chine. Le chef de l'État veut susciter un réveil européen, ce sont ses mots et présenter un visage uni face à la Chine. Un message de fermeté qu'il entend bien faire passer avant un prochain sommet entre l'Union européenne et la Chine prévu le 9 avril prochain à Bruxelles", conclut Chloé Tixier.

