Portugal : 29 morts dans un accident de car de touristes

C'est un drame qui touche l'Allemagne. Un car de touristes allemands a fait une sortie de route mortelle mercredi 17 avril sur l’île de Madère, au Portugal. L'autocar a fait plusieurs tonneaux, il a dévalé une partie de la colline avant de s'écraser contre une maison. Toutes les vitres ont explosé et le toit est en partie écrasé. L’effroyable scène a été captée par la vidéosurveillance d'un restaurant. À bord, il y avait 57 personnes. Rares sont les rescapés qui arrivent à s'extirper eux-mêmes. Une intervention massive des secours est organisée et on installe un hôpital de campagne. Certains blessés, les plus graves, sont soignés au bord de la route.

L’Allemagne en deuil

Dans la carcasse du véhicule, les pompiers retrouvent surtout des corps sans vie. "Nous avons déploré la mort de 28 personnes décédées sur le coup après l'accident, une victime supplémentaire est décédée alors qu'elle était en soins intensifs", a détaillé un médecin de l'hôpital de Funchal, Miguel Reis. Toutes les victimes sont de nationalité allemande, 11 hommes et 18 femmes, pour la plupart âgées de 40 à 50 ans. Ces touristes étaient venus sur l'île portugaise pour les vacances de Pâques.

