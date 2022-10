Politique : le couple franco-allemand traverse une série de désaccords

C’est un déjeuner feutré qui a eu lieu entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz, mercredi 26 octobre, pour aborder loin des caméras trois dossiers qui fâchent. D’abord, le prix du gaz. La France, ainsi que la majorité des pays européens, demandent le plafonnement du prix du gaz importé, mais l’Allemagne refuse de peur que leurs fournisseurs aillent les vendre au plus offrant. "C’est profondément contre l’intérêt général de l’Europe et c’est une attitude très égoïste", affirme Chloé Ridel, directrice adjointe de l'institut Rousseau.

Des désaccords sur la défense

Le 2e sujet de discorde est un plan d’aide aux entreprises et aux ménages allemands de 200 milliards d’euros décidés par Olaf Scholz, sans prévenir la France ni l’Europe, qui hurle à la concurrence déloyale entre partenaires européens. Enfin, sur le projet de la défense, Olaf Scholz a préféré l’industrie américaine et israélienne pour fabriquer le bouclier du ciel européen. Berlin torpille aussi d’autres projets militaires comme l’avion de combat futuriste, porté par la France, trop cher et trop français.