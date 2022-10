Relation franco-allemande : l'Elysée salue une réunion "très constructive", après la rencontre entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz

L'alliance franco-allemande ressoudée ? La rencontre, mercredi 26 octobre à Paris, entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz a été "très constructive", conduisant à la mise en place de groupes de travail dans les domaines de l'énergie, de la défense et de l'innovation, a déclaré l'Elysée. Ces trois thèmes sont sources de tensions entre Paris et Berlin, les deux capitales n'ayant pas les mêmes idées sur les moyens de lutter contre la flambée des prix de l'énergie par exemple.

Le président français et le chancelier allemand "ont évoqué la relation franco-allemande dans un esprit de travail très étroit à moyen et long terme", selon la même source.

"Projets d'armement communs"

Le chancelier allemand Olaf Scholz a assuré de son côté que la France et l'Allemagne restent "très proches" et "relèvent les défis ensemble". "Ce fut une très bonne et importante discussion aujourd'hui - sur l'approvisionnement énergétique européen, la hausse des prix et les projets d'armement communs", a également déclaré le chancelier dans un tweet.

Bonjour @EmmanuelMacron, à Paris. Das war ein sehr gutes und wichtiges Gespräch heute -

zur europäischen Energieversorgung, zu steigenden Preisen und gemeinsamen Rüstungsprojekten. Deutschland und Frankreich stehen eng zusammen und gehen die Herausforderungen gemeinsam an.

Les deux dirigeants sont également convenus d'échanger "avant et après" une visite prochainement en Chine du chancelier allemand et un déplacement aux Etats-Unis pour le président français.