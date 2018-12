Noël : en Allemagne, un passionné d'illuminations ouvre les portes de sa maison

À Duisbourg, en Allemagne, tout s'illumine à 17 heures chaque soir. Le jardin, la façade et le toit de cette maison hors du commun deviennent un festival de lumières. L'œuvre de Leon Scheepers, 21 ans, est chaque année plus spectaculaire. "On a installé dehors 75 prises électriques, 12 kilomètres de câbles, 35 582 ampoules de différentes couleurs", explique-t-il. Des pères Noël en tout genre, des bonshommes de neige, il y a même un petit train chargé de cadeaux. Une attraction pour tous les voisins. "En venant ici, on plonge tout de suite dans l'esprit de Noël. Avec toutes ces illuminations, on est envahi par l'esprit de Noël", commente un riverain venu admirer l'œuvre du jeune homme.

14 € d'électricité par jour

Pour obtenir ce décor féerique, en coulisses, c'est un local technique qui abrite des centaines de câbles, de prises et une grosse alimentation électrique. "On consomme 9 kW de l'heure, à 3,5 € de l'heure, soit 14 € par jour pendant cinq semaines", précise Leon Scheepers. Sans compter l'investissement dans toutes les décorations, l'esprit de Noël n'a pas de prix. L'entrée ici est gratuite, les visiteurs sont juste invités à faire un petit don dans une tirelire.

Le JT

Les autres sujets du JT