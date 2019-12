Noël célébré de plusieurs manières dans le monde

Tout le monde ne célèbre pas les fêtes de Noël de la même façon. A Stockholm (Suède), c'est notamment associé à la fête de la lumière. Il n'existe plus que cinq heures entre le lever et le coucher du soleil, c'est l'occasion de rendre hommage à la sainte Lucie qui apporte la lumière dans les jours les plus sombres. Des concerts ont lieu dans des églises où on ne s'éclaire qu'avec des bougies.

Un moment convivial avant tout

Au moment de Noël, Berlin (Allemagne) s'illumine. Des parcs brillent grâce aux nombreuses décorations mises en place. "C'est super beau ces étoiles, on se croirait dans l'espace", s'émerveille un enfant. A Rome (Italie), Noël rime souvent avec la famille. On y partage de grands repas et les enfants sont gâtés avec de nombreux cadeaux. Seule consigne : pas de viande, les spaghettis au menu sont parfois servis avec des fruits de mer.

