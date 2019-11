Mur de Berlin : l'homme creusa un tunnel pour rejoindre sa fiancée

A 80 ans, Boris Franzke est un héros discret de la guerre froide Il est l’un de ceux qui ont bravé le régime de l’ex-RDA : à l’époque, après la mise en place du mur coupant la capitale allemande, le jeune homme se retrouve séparé de sa fiancée, restée à l’Est. Pour la ramener à l’Ouest, il décide de creuser un tunnel avec son frère. En cinq semaines, les compères œuvrent sans relâche, jusqu’à finir 80 mètres plus loin.

Un agent de la Stasi a protégé leur secret

Hélas, des agents de la Stasi les attendent à l’Est et souhaitent faire exploser le tunnel pour éviter toute évasion. Mais contre toute attente, un agent de la police politique est-allemande désactive le dispositif explosif… Ce qui sauve les deux frères et permet à Boris de faire passer à l’Ouest sa compagne. “Cet homme a pris tous les risques, aurait pu être repéré et fusillé… C’est lui le héros”, estime Boris, reconnaissant. Jusqu’en 1964, les deux frères participent à l’élaboration de sept tunnels, dont deux qui ont permis l’exfiltration d’une vingtaine d’Est-Allemands.

