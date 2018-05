L’Eurozapping du Soir 3 : le ramadan chez les jeunes inquiète en Allemagne, dernier voyage pour Maurane

Dans l’actualité européenne de ce jeudi 17 mai, le ramadan des jeunes préoccupe en Allemagne. Les écoliers sont de plus nombreux à le faire et de plus en plus tôt, parfois dès 13 ans. Les enseignants s’inquiètent des conséquences sur la santé des élèves et de leurs capacités à suivre les enseignements.

En Pologne, les personnes handicapées occupent le Parlement. Installées depuis un mois, elles cherchent à faire fléchir les députés. La population les soutient, ils ne touchent que 245 € par mois jusqu’à présent.



Dernier voyage pour Maurane

Au Danemark, c’est peut-être un gros coup porté à Airbnb. La société de location d’appartements entre particuliers est visée par le gouvernement qui a voulu limiter l’activité de la plateforme. Les utilisateurs ne pourront désormais pas louer plus de 70 jours par an et le fisc sera prévenu.

Enfin en Belgique, les obsèques de Maurane ont eu lieu à Bruxelles en présence de nombreuses célébrités. Elles ont tenu à lui rendre un dernier hommage émouvant.

