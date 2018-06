L'instant détox : les Français travaillent plus que les Allemands

5% des Français travaillent plus de 60 heures par semaine, contre 3% des Allemands, selon l'OCDE. "J'aimerais bien vérifier cette étude", doute une Parisienne interrogée dans le quartier des Halles. Les pays, où les habitants travaillent le plus en terme de nombre d'heures par semaine, sont des États moins développés, comme en Turquie ou en Mexique. Dans ces pays-là, les travailleurs n'ont pas le choix.

Aussi productif que les Allemands

En France, un salarié travaille 36 heures par semaine en moyenne, contre 34 en Allemagne, voire 28 heures dans certaines branches. Aux Etats-Unis, c'est 38 heures et 48 en Turquie. Les Français sont aussi productifs que les Allemands, et font 25% de mieux que les Britanniques. Une Québécoise juge que les Français "travaillent beaucoup plus que les Canadiens" et que les Français consacrent trop de temps au travail.



