Karl Lagerfeld : mort d'une icône de la mode

Dernière apparition publique de Karl Lagerfeld : c'était il y a quatre mois, lors de la fashion week, à Paris. Icône de la mode, et personnage qui a construit sa propre légende. Catogan, haut col blanc, mitaines et lunettes noires : le style était élégant pour le "Kaiser" de la mode, devenu l'emblème de l'élégance française. Paradoxal pour ce couturier né en Allemagne, à Hambourg.

Grand rival d'Yves Saint-Laurent

En 1952, Lagerfeld quitte l'Allemagne direction Paris, capitale de la mode. Deux ans plus tard, il participe à un concours. Il finira ex aequo, avec un certain Yves Saint-Laurent. C'est le début d'une rivalité qui durera toutes leurs vies. Années 1960 : les grandes marques se l'arrachent. Balmain, Chloé, Fendi, le "Kaiser" est sur tous les fronts. C'est en 1923 qu'il relèvera son plus grand challenge : redonner tout son éclat à la maison de couture Chanel.

Le JT

Les autres sujets du JT