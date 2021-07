Intempéries : 81 morts en Allemagne à la suite d’inondations

La ville de Schuld (Allemagne) a été entièrement ravagée par les eaux. Des courants trop puissants pour les bateaux des sauveteurs, à la recherche de plusieurs centaines de disparus. Alors des hélicoptères sont déployés pour venir en aide aux rescapés perchés sur les toits avec quelques fois des bonnes nouvelles. "C’est de la folie et on vient seulement d’apprendre que sa fille a réussi à se réfugier chez quelqu’un !", confie un homme. Des rivières déchaînées, charriant des camionnettes et des caravanes, agissant comme des broyeuses.

Surpris par la montée des eaux

Dans la région de la Rhénanie-Palatinat les dégâts sont considérables : voitures, maisons, routes, tout est endommagé. Les occupants ont tous été surpris par la montée des eaux. Ils sont encore sous le choc. "A 23h30 il n’y avait qu’un tout petit peu d’eau. A 1 heure du matin, en quinze minutes, tout s’est retrouvé sous l’eau. Notre appartement, notre bureau, chez les voisins, aussi, tout était sous l’eau", précise un homme. Angela Merkel a parlé d’une "tragédie", elle a promis de tout faire pour aider les sinistrés.