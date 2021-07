Inondations en Allemagne : l'alerte a-t-elle été donnée à temps ?

"Il n'y a pas, en Allemagne, de carte de vigilance comme on le connaît en France, les services météo avaient bien prévu un épisode exceptionnel, mais pas aussi dramatique et surtout aucune consigne explicite de prudence n'avait été donnée à la population", indique le journaliste Laurent Desbonnets.

Les Allemands démunis

Sur les réseaux sociaux et dans certains journaux, "la polémique commence à enfler", rapporte le journaliste, selon qui les questions sont nombreuses. "Pourquoi les ordres d'évacuation sont tombés si tard, pourquoi n'ont-ils pas été diffusés massivement dans les journaux ? Pourquoi certaines radios publiques ont continué à diffuser de la musique alors qu'il y avait urgence et pourquoi certaines sirènes n'ont pas fonctionné dans plusieurs villes ?", s'interrogent notamment les Allemands. Les services météo, eux, se disent "surpris" et évoquent "des pannes de courant".