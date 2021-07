Inondations en Allemagne : Angela Merkel au chevet des sinistrés

En Allemagne, après des inondations mortelles, le bilan s'est encore alourdi, avec 156 morts et des dizaines de portés disparus. La chancelière Angela Merkel s’est rendue dimanche 18 juillet à Schuld, l'un des villages les plus touchés par l'inondation.

Angela Merkel était à Schuld (Allemagne), dimanche 18 juillet, pour apporter son soutien aux sinistrés des inondations. Aux côtés des autorités locales, la chancelière allemande a arpenté stupéfaite les rues du village dévasté. Tout autour d’Angela Merkel, un paysage chaotique, avec des maisons éventrées, des routes coupées et des arbres arrachés. Au milieu des ruines, la chancelière écoute et tente de réconforter. "C’est une situation surréaliste et fantomatique", a commenté Angela Merkel.

"Nous nous tenons à vos côtés"

Et la chancelière d’ajouter : "Je dirais presque que la langue allemande a du mal à trouver les mots pour décrire la dévastation qui a été causée. Nous nous tenons à vos côtés". Angela Merkel a fait une autre promesse, accélérer la lutte contre le changement climatique. Une aide exceptionnelle de 300 millions d'euros devrait être validée cette semaine en conseil des ministres. Les autorités et les camions n'ont, bien sûr, pas attendu Angela Merkel pour commencer à reconstruire. La solidarité, elle, continue à se mettre en marche pour aider les sinistrés à reprendre possession de leur maison.