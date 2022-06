Inflation : la France est-elle plus chanceuse que ses voisins européens ?

Des spaghettis, de l'huile, du beurre… En France, acheter ces trois produits coûte 6,40 euros et leurs prix auraient augmenté de 20 % en un an. Dans l'Hexagone, les prix des produits alimentaires sont en hausse de 4,2 % en un an. En Belgique, depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreux rayons d'huile sont vides dans les supermarchés. Pour une bouteille d'huile, du beurre et des pâtes, le panier belge s'élève à 6,64 euros. En Belgique, l'inflation s'approche des 9 %. La pénurie d'huile a causé une augmentation du prix des frites, ce qui a été fortement remarqué dans le pays.

Un panier moins cher en Allemagne et en Italie, mais une inflation plus forte

À Berlin (Allemagne), les pâtes, le beurre et l'huile coûtent 5,17 euros. Dans le pays, les prix alimentaires ont augmenté de 11 % en un an. Ici, le prix du concombre a explosé de 30 %. En Italie, il faut débourser 5,50 euros pour des pâtes, de l'huile et du beurre. Dans ce pays, le taux d'inflation sur les produits alimentaires est d'environ 10 % sur un an. Les salaires moyens italiens sont inférieurs de 20 % à ceux en France.