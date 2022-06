Hausse des prix : des arbitrages dans les dépenses

L'association 60 millions de consommateurs a fait les comptes sur l’impact de la hausse des prix sur le budget des ménages. Elle chiffre ce surcoût à 90 euros par mois, en moyenne. C'est donc ce que chaque Français pourrait débourser en plus. Ce qui représente 1 080 euros par an et qui contraint beaucoup de Français à faire des arbitrages dans les dépenses.

À la sortie du supermarché près de Poitiers (Vienne), il y a moins de produits dans les chariots des consommateurs, en raison de la hausse des prix. "Le café, le chocolat… je regardais, j’ai diminué. On va à l’essentiel", témoigne une cliente. "On achète moins de choses, moins de viande… L’huile déjà ça a augmenté. Mais bon on fait avec", affirme une autre. Pour les courses d’une famille de quatre personnes, le budget a augmenté de 38 euros suite à l’inflation. Pour réduire la facture, certains recherchent les meilleurs prix.

Une consommation de carburants plus mesurée

Avec les 5,2 % d’inflation du mois de mai, c’est 90 euros en moins par mois de pouvoir d’achat pour chaque foyer. Parmi les plus fortes augmentations, il y a le carburant, avec + 27 euros par mois. "On fait moins de trajets, on fait moins d’extras", estime un homme. "On essaie d’optimiser les parcours mais avec les contraintes ce n'est pas toujours facile", affirme une autre femme. Selon l'association 60 millions de consommateurs, près d’un Français sur deux aurait déjà diminué sa consommation de carburant.