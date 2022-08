Inflation : l'Allemagne va adopter un paquet de mesures fiscales évalué à 10 milliards d'euros pour atténuer l'envolée des prix

L'Allemagne veut limiter l'inflation à tout prix. Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a annoncé, mercredi 10 août, que Berlin allait adopter une série de mesures fiscales d'un montant de 10 milliards d'euros en 2023 pour atténuer l'envolée des prix. Ce paquet de mesures consiste notamment à augmenter le montant des allocations familiales et à relever le niveau à partir duquel le taux maximal d'imposition sur le revenu de 42% s'appliquera, a-t-il précisé.

Ces mesures sont également destinées à compenser "l'effet multiplicateur", ou "progression froide". Ce phénomène décrit une situation dans laquelle une personne subit une imposition plus élevée en raison d'une augmentation de salaire, alors que celle-ci a été obtenue pour compenser les effets de l'inflation, qui diminue de fait son pouvoir d'achat.

Près de 50 millions de personnes concernées

Si rien n'est fait, quelque 48 millions de personnes vont subir une augmentation d'impôts à partir de janvier 2023 en raison de ce phénomène, a détaillé Christian Lindner. "Pour l'Etat, bénéficier (d'une augmentation des rentrées fiscales) au moment où la vie quotidienne est devenue plus chère (...) n'est pas juste et également dangereux pour l'économie", a-t-il admis lors d'une conférence de presse.

"Pour de nombreuses personnes, la vie quotidienne est devenue beaucoup plus chère. Nous redoutons une augmentation des prix du gaz, de l'énergie et des denrées alimentaires, a-t-il expliqué. Les perspectives économiques de notre pays sont également devenues plus fragiles et les pronostics de croissance économique doivent être revus à la baisse".