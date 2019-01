"Il parle énormément aux lecteurs allemands" : Houellebecq, superstar en Allemagne

Le romancier, qui vient de sortir un nouveau roman, fascine les Allemands. Son dernier ouvrage "Soumission" s'était vendu à 500 000 exemplaires, soit la quatrième meilleure vente en Allemagne en 2015.

Vendredi 4 janvier sort en France Sérotonine, le nouveau roman de Michel Houellebecq. Et dès lundi prochain, l’ouvrage sera disponible en Allemagne, où le romancier est une superstar depuis l’adaptation au cinéma en 2006 de son deuxième roman Les particules élémentaires, paru huit ans plus tôt.

Adapté au cinéma, au théâtre et étudié à l'université

Depuis, chacun de ses livres est un nouveau succès outre-Rhin. Son dernier ouvrage Soumission s'est vendu à 500 000 exemplaires, ce qui en fait la quatrième meilleure vente en Allemagne en 2015. Houellebecq fascine les Allemands. Il est adapté au cinéma, au théâtre, il fait l'objet de cours à l'université.

Houellebecq, avec son chic de tomber vraiment à pic, parle extrêmement bien aux lecteurs allemandsAurélia Passaris, responsable de la librairie francophone des Galeries Lafayettes de Berlinà franceinfo

"Et puis il y a ce traitement coup de poing, provocateur, polémique à la française qui n'a pas de comparaison possible dans la littérature allemande", ajoute-t-elle.

L'un des auteurs français les plus populaires

Plus récemment, Michel Houellebecq a élargi sa communauté de lecteurs aux électeurs du parti d'extrême droite AfD, qui cite souvent en exemple son précédent ouvrage Soumission. Auteur à scandale en France, Houellebecq est ici perçu comme un intellectuel, comme l'explique Ben von Rimscha, le directeur de la librairie Moritzplatz : "Il parle de la peur du déclassement, de la classe moyenne, à l'heure de la mondialisation, c'est très contemporain et ça parle énormément aux lecteurs allemands". Avec Virginie Despentes, Annie Ernaux et Didier Eribon est l'auteur français le plus populaire de ce côté-ci du Rhin. La sortie de Sérotonine est un véritable événement.