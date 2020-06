Hydrogène : l'Allemagne va investir 9 milliards d'euros

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Il fait déjà rouler des voitures, des bus, même des trains, et il ne rejette qu'une seule chose : de l'eau. L'hydrogène est le carburant du futur, non polluant. L'Allemagne va investir 9 milliards d'euros dans ce carburant que l'on obtient en séparant dans l'eau l'hydrogène et l'oxygène.



Utile dans plusieurs secteurs économiques

Pour obtenir cette réaction chimique, il faut énormément d'électricité, qui ne provient pas toujours d'énergies renouvelables, mais plutôt de centrales polluantes. Pour un hydrogène vraiment vert, il faut donc d'abord développer l'éolien et le solaire. Il faut aussi plus de voitures compatibles et installer des stations de recharge. Actuellement, il n'y en a plus d'une centaine en Allemagne contre une quarantaine en France. L'hydrogène peut aussi s'imposer dans l'industrie, il remplacera bientôt le charbon dans une aciérie.

