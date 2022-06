​Eurozapping : une voiture percute des piétons à Berlin, un mort et 8 blessés

Une actualité européenne marquée par un drame à Berlin, une victoire pour la fille d’une migrante en Espagne et par la visite du roi belge en République démocratique du Congo.

Une enseignante est morte et huit autres personnes, dont des adolescents, ont été blessées gravement à Berlin après qu’un véhicule ait foncé sur des piétons. Le véhicule, qui a fini encastré dans une vitrine, était conduit par un allemand de 29 ans. Les raisons de son geste ne sont pas encore connues. "L’homme est sorti de la voiture. Il a brisé la vitrine pour pouvoir s’enfuir. Des gens ont essayé de l’arrêter, et dans un virage​, il a été bloqué au sol", raconte un témoin.

Une nationalité espagnole et des regrets belges

En Espagne, une jeune fille a obtenu la nationalité espagnole après avoir été apatride durant ​sept ans. Sa mère migrante avait accouché lors de son voyage vers l’Espagne. Avec cette nationalité elle obtient un accès à l’école ou à l’hôpital et c’est un espoir qui renaît pour des milliers de mères au destin similaire.



Sur la RTBF, retour sur la visite du couple royal belge en République démocratique du Congo. Un déplacement placé sous le signe de l’apaisement avec le pays qui fut une ancienne colonie. "Face au peuple congolais et à ceux qui aujourd’hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mon plus profond regret pour cette blessure du passé", a déclaré le roi Philippe.