Eurozapping : procès d’un nazi en Allemagne, commémoration de la mort d’une journaliste en Russie

En Allemagne, le plus vieux criminel nazi est jugé à l’âge de 100 ans. À Moscou, cela fait quinze ans que la journaliste Anna Politkovskaïa a été assassinée.

L’Eurozapping du jeudi 7 octobre débute à Brandebourg, en Allemagne, où un procès retentissant s’est ouvert. Joseph Schütz a 100 ans et il est le plus vieil accusé de crimes nazis. Il n’a pas montré son visage devant les photographes, lors de la première audience. Il est jugé pour complicité de meurtres. Ancien caporal des Waffen SS, il était notamment gardien dans le camp de concentration de Sachsenhausen entre 1942 et 1945.





“Une prophétie”



En Russie, une cérémonie discrète a eu lieu pour commémorer les quinze ans de l’assassinat de la journaliste Anna Politkovskaïa. Elle est morte pour avoir raconté la guerre en Tchétchénie et critiqué les autorités russes. Les images de la cérémonie n’ont pas été retransmises par la télévision nationale. Devant le journal où elle travaillait, ses proches ont raconté le combat qu’elle menait. “Je ne comprenais pas, à l’époque, pourquoi elle faisait ça. Ce qu’elle a écrit s’est finalement révélé être une prophétie”, commente Ilia Politovski.