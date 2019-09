Eurozapping : morte, elle accouche d'un bébé en pleine forme ; hausse de la natalité en Allemagne

Une enfant miraculée en Tchéquie. Pendant 117 jours, sa mère est restée dans un coma dépassé. Elle était enceinte de 16 semaines lorsqu'elle a été victime d'une hémorragie cérébrale. Les médecins ont alors décidé de maintenir ses fonctions vitales jusqu'au terme de la grossesse et son bébé est né en bonne santé.

La natalité repart en Allemagne

La natalité redémarre en Allemagne. 788 500 bébés sont nés en 2018, 2 600 de plus qu'en 2017. Les Allemandes ont retrouvé le goût du berceau, mais le plus souvent après 40 ans. Elles diffèrent leur maternité pour favoriser leur carrière et assurer un meilleur confort matériel à leur progéniture.

Quinze ans après, la Russie pleure les victimes de Beslan. Le 3 septembre 2004, des preneurs d'otages tchétchènes retenaient plus de 1 000 personnes dans un gymnase. Les forces spéciales russes sont intervenues et dans la plus grande confusion : 330 personnes ont été tuées, dont 186 enfants. Pour les rescapés, rien n'est oublié. Les familles exigent une enquête objective.