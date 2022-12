Eurozapping : le Royaume-Uni se prépare à un mouvement de grève pour Noël

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du mardi 6 décembre.

Au Royaume-Uni, des grèves en pagaille pour Noël. Les piquets de grève des cheminots seront de retour dès la semaine prochaine devant les gares. Une dizaine de dates pendant les fêtes de Noël pour exiger de meilleurs salaires, au grand dam du gouvernement. Nick Gibb, ministre de l’Éducation regrette “la manière de négocier des cheminots”, qui selon lui, prennent “le pays en otage.”

Le parlement suisse se déchire

En Suisse, dispute autour du partage des superprofits. Au parlement, c'était la foire d'empoigne entre l’État et les cantons pour savoir qui remportera la plus grande part du gâteau fiscal : 15% d'impôt supplémentaire sur les grandes entreprises. Les cantons ont gagné et recevront 75% de cet impôt contre 25% pour la confédération.

En Allemagne, l’Église catholique est poursuivie pour abus sexuels. Georg Menne avait 13 ans lorsqu’il a été sexuellement abusé par un prêtre, qui fera des photos de ses exactions. À l'époque, le prêtre avait reconnu les faits mais n’avait pas été poursuivi. “C’était un tortionnaire sexuel, un porc", martèle la victime. Georg réclame 700 000 euros à l’Église catholique.