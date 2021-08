Eurozapping : le Royaume-Uni annonce vouloir accueillir 20 000 Afghans, la Suisse prête à faire un geste

Le Royaume-Uni s’engage dans un plan d’accueil des réfugiés afghans. Pour cette session exceptionnelle du Parlement, les députés n’ont jamais été aussi nombreux, bruyants et en colère. Le Premier ministre Boris Johnson vient d’annoncer l’accueil de 5 000 Afghans cette année, avec un objectif ambitieux de 20 000 d’ici cinq ans. Engagée en Afghanistan depuis vingt ans, la Grande-Bretagne y a perdu 457 soldats.



En Allemagne, le déchirement

De son côté, la Suisse pourrait faire un geste pour ces Afghans. Ils sont les premiers demandeurs d’asile, 1 000 en 2020. Désormais, la gauche suisse propose d’en accepter dix fois plus. Le conseil fédéral refuse pour l’instant de s’engager et plaide la concertation internationale. En Allemagne, c’est le déchirement. Arrivés par le premier avion dans la nuit du mardi 17 août, les réfugiés afghans sont entre soulagement et angoisse. Une situation dramatique pour ceux qui ont dû laisser leur proche.