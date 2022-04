Eurozapping : le carburant au cœur des préoccupations en Espagne et en Belgique

L’Allemagne invente un ticket mobilité à 9 euros par mois. Ce tram pourrait bientôt être pris d’assaut. Dès le 1er juin, les Allemands pourront utiliser tous les transports en commun régionaux pour 9 euros par mois et ce, pendant tout l’été. Une mesure pour amortir la hausse du prix de l’énergie, qui séduit : "C’est bien d’utiliser les transports en commun existant, ça nous permettra de visiter la région proche". Le dispositif se veut écologique, il va coûter 2,5 milliards d’euros, payés par l’état fédéral.

Le carburant, un frein pour l'emploi

En Espagne, un accord avec Bruxelles pour geler le prix du gaz. Un tarif du gaz bloqué à 40 le mégawattheure pendant un an. La moitié du prix du marché. Bruxelles accepte cet accord pour l’Espagne et le Portugal car l’électricité de ces deux pays provient principalement des énergies renouvelables, mais qui sont indexées sur le prix du gaz. "Cette mesure va entrer en vigueur immédiatement et se matérialisera dans la facture des consommateurs à partir du mois de mai", explique Teresa Ribera, ministre de la transition écologique.

En Belgique aussi l’énergie est une préoccupation majeure. Pour ces apprentis carreleurs, même si les offres sont nombreuses, le prix des carburants reste leur premier critère de choix. Les agences de l’emploi le constatent, si les employeurs ne mettent pas le paquet sur les frais de déplacement, les offres ne sont pas pourvues.