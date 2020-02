Eurozapping : coup dur pour le PDG de Tesla Elon Musk ; l'Islande conquise par un test de personnalité

La construction de la future usine de voitures électriques Tesla à l'arrêt en Allemagne. Près de Berlin, dans la région du Brandebourg, les travaux ont commencé depuis deux jours et sont déjà stoppés, car des fourmis, des oiseaux et des chauves-souris en hibernation perturbent le projet. L'Américain Elon Musk n'est pas au bout de ses peines. S'il gagne son combat face aux écologistes, il y aura ensuite l'obstacle des bombes oubliées de la Seconde Guerre mondiale.

La Macédoine du Nord dans le flou

La Macédoine du Nord dans la tourmente depuis son rejet par l'UE. Les députés viennent de voter la dissolution du Parlement. Le Premier ministre a démissionné après avoir échoué à convaincre l'UE d'entamer des discussions d'adhésion.

Succès fulgurant d'un test de personnalité en Islande. En deux jours, un Islandais sur sept a répondu à ce questionnaire dévoilant son caractère et son état de santé. L'entreprise deCODE Genetics ambitionne de créer la plus vaste base de données au monde et a promis de ne pas revendre les informations collectées.

