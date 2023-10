Eurozapping : collision entre deux cargos au large de l'Allemagne

Durée de la vidéo : 2 min

Comme chaque soir, le JT du 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du mardi 24 octobre.

Deux cargos sont entrés en collision en mer du Nord, au large de l'Allemagne, dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 octobre. Pour une raison encore indéterminée, les deux navires se sont percutés et ont pris feu. Le bilan provisoire est d'un mort et de quatre disparus. Le plus petit cargo battait pavillon britannique, le plus long devait rejoindre l'Espagne. Les conditions météorologiques ne facilitent pas les secours.



La Suède espère rejoindre l'Otan

La Suède espère toujours rejoindre l'Otan dans les meilleurs délais. Après 17 mois de blocage, le président turc Erdogan a présenté la demande d'adhésion suédoise à son Parlement. Si les députés turcs donnent leur feu vert, il restera à obtenir l'accord de la Hongrie pour que la Suède intègre l'Alliance atlantique. Comme la Finlande, le pays nordique a voulu adhérer à l'Otan après le déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie.