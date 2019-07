Environnement : en Allemagne, le sable se fait rare et la nature est en danger

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

À l'heure où le "jour du dépassement" doit faire prendre conscience d'une surconsommation des ressources naturelles, l'une d'elles est surveillée de très près, il s'agit du sable. C'est la deuxième plus utilisée au monde, devant le pétrole. Au cœur de l'Europe, en Allemagne, l'extraction du sable fait vivre des milliers de personnes dans une production intensive qui a un coût pour l'environnement.

Racler le sol pour fournir le BTP

Dans le Niederrhein (Allemagne), 8 000 personnes travaillent à extraire 20 millions de tonnes de sable par an. Et les carrières sont très nombreuses dans la région. "On produit chaque jour, rien qu'ici, 5 000 tonnes de sable", explique Henning Krebber-Hortmann, responsable technique de l'une des 30 entreprises du secteur dans la région. Des machines qui raclent le sol à 20 mètres de profondeur, afin d'extraire du sable que s'arrache le BTP.

