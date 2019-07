INFOGRAPHIE. "Jour de dépassement" : depuis 50 ans, l'humanité dépasse de plus en plus tôt les limites des ressources de la Terre

Cette année, ce jour particulier est arrivé au bout du 210e jour de l'année... soit 100 jours plus tôt qu'il y a 40 ans ! Le "jour du dépassement", c'est aujourd'hui : à partir de ce lundi, nous vivons "à crédit" de la Terre

La Terre vit désormais à crédit. Nous sommes lundi 29 juillet et l’humanité a consommé autant de ressources naturelles que ce que la planète peut renouveler durant l’année entière. Comme chaque année, la date du "jour de dépassement" est calculée par l'ONG Global Footprint Network, dont l'analyse prend notamment en compte l'empreinte carbone, les ressources utilisées pour la pêche, l'élevage, les cultures, la construction ou encore l'utilisation de l'eau. Et cette année, ce jour particulier est arrivé au bout du 210e jour de l'année... soit 100 jours plus tôt qu'il y a 40 ans !

Le 29 décembre en 1970, cinq mois plus tôt en 2019

En 1970, le "jour de dépassement" mondial était atteint le 29 décembre, soit à la toute fin de l'année... soit cinq mois plus tard qu'en 2019. C'est deux jours plus tôt qu'en 2018 où la limite était atteinte au 1er août. Depuis 1982, ce jour symbolique survient toujours plus tôt dans l'année. Selon les calculs du Global Footprint Network, il faudrait 1,8 Terre pour tenir le rythme de la consommation mondiale de ressources.

Mais alors, comment pouvons-nous continuer à vivre sur Terre ? Ce "dépassement" est possible dans la mesure où nous grignotons le capital naturel de notre planète, amenuisant d’autant sa capacité régénérative future. "Nous n’avons qu’une seule Terre, c’est là le contexte ultime qui définit l’existence humaine. Nous ne pouvons pas en utiliser 1,75 sans conséquences destructrices", a alerté Mathis Wackernagel, co-inventeur de la comptabilité de l’empreinte écologique et fondateur de Global Footprint Network. Franceinfo a représenté cette évolution dans ce graphique.