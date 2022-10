Énergie : en Allemagne, couper son bois est plus avantageux que l'acheter

Dans une forêt près de Francfort, des employés de bureau ou instituteur apprennent à couper du bois. Après 1,5 jour de formation, ils pourront décrocher un permis d'utilisation de tronçonneuse pour couper leur bois eux-mêmes en forêt. Cela coûte cinq à dix fois moins cher que de l'acheter à une entreprise. Cet engouement sans précédent s'explique par l'augmentation de 44 % des prix de l'énergie en Allemagne. Cette hausse est deux fois plus rapide qu'en France.

Le stère de bois non coupé coûte quatre fois moins cher

En Allemagne, le stère de bois déjà coupé a augmenté et coûte au moins 200 euros. Dans une forêt près de Berlin (Allemagne), le stère non coupé ne coûte que 25 euros. Le coût du permis et de l'équipement est rapidement rentabilisé. "Je dois d'abord demander au garde-forestier où j'ai le droit d'aller et on va couper le bois en morceaux transportables (…) pour ramener tout ça à la maison", explique Wolfgang Gäbler, ingénieur. Il prévoit de venir plusieurs fois durant l'hiver pour couper jusqu'à 10 m3 de hêtre. Cela ne lui coûterait que 200 euros pour la saison.