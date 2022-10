Salon du livre de Francfort 2022 : dès mercredi, le plus grand événement mondial de l'édition fera la part belle à l'Ukraine

Le président Volodymyr Zelensky s'adressera cette semaine au salon du livre de Francfort, un événement annuel qui fait cette année la part belle à la scène littéraire ukrainienne. Des auteurs, dont le "poète punk" Serhiy Jadan et des experts ukrainiens, figureront en bonne place dans le plus grand événement mondial de l'édition qui se déroule huit mois après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Offrir un soutien direct à nos collègues ukrainiens"

Volodymyr Zelensky prononcera un discours jeudi 20 octobre par liaison vidéo à l'occasion de ce salon qui attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs du monde entier et des centaines d'exposants pendant cinq jours. Son épouse, Olena Zelenska, doit également s'exprimer, au cours d'un événement parallèle.

La foire "entretient des liens étroits avec l'industrie ukrainienne du livre depuis de nombreuses années", a déclaré son directeur, Juergen Boos. "Nous voulons donc offrir un soutien direct à nos collègues ukrainiens maintenant, au moment où ils résistent à l'attaque russe".

Retour à la normale ou presque

L'édition 2022 marque un retour à la quasi-normale, après ce que Juergen Boos a appelé "deux années difficiles" liées à la pandémie causée par le coronavirus. Le salon de 2020 avait eu lieu en mode presque entièrement virtuel tandis qu'à peine 200 auteurs avaient fait l'année d'après le déplacement à Francfort. La présente édition se déroule en présentiel sans aucune restriction, bien que le nombre des pays représentés - plus de 80 - soit encore inférieur au niveau de la dernière foire pré-pandémie, en 2019.

L'un des participants ukrainiens les plus en vue sera Serguiï Jadan, écrivain, traducteur, musicien et une figure-clé de la scène littéraire de son pays. Cet auteur, qui a mis sa carrière d'écrivain en pause pour se consacrer à l'aide humanitaire et au soutien de l'armée ukrainienne après l'invasion russe déclenchée en février, lira ses poèmes à la foire et accordera des interviews.

L'opposition russe conviée

Toute présence officielle russe est bannie du salon cette année. En revanche, des dissidents russes opposants notoires à Vladimir Poutine y sont conviés. Leonid Volkov, un proche de l'opposant au Kremlin actuellement emprisonné Alexeï Navalny, et Irina Scherbakova, membre de l'emblématique ONG russe Mémorial, colauréate du Prix Nobel de la Paix, évoqueront l'état de l'opposition en Russie. L'écrivain populaire russe de science-fiction Dmitry Glukhovsky, récemment qualifié d'"agent étranger" et placé sur une liste de personnes recherchées après avoir dénoncé la guerre en Ukraine, est également annoncé.

Des sujets plus légers sont également à l'ordre du jour, avec un regard approfondi sur le #BookTok, une communauté en plein essor sur le réseau social TikTok, dont les participants réalisent de courtes vidéos pour donner un avis ou discuter sur les livres qu'ils ont lus.

Parmi les autres grands noms du salon figurent les écrivains tanzanien Abdulrazak Gurnah, lauréat du prix Nobel de littérature 2021, et britanno-pakistanais Mohsin Hamid, l'actrice d'origine allemande Diane Kruger et l'auteure américaine de romans policiers Donna Leon.

L'Espagne, invitée d'honneur

L'Espagne est l'invitée d'honneur officielle du salon qui sera inauguré mardi en présence du roi de ce pays Felipe VI et de son épouse Letizia, ainsi que du président allemand Frank-Walter Steinmeier. Des auteurs espagnols de premier plan seront présents et des expositions seront consacrées aux illustrateurs espagnols ainsi qu'à des histoires racontées par le biais de films, de dessins et d'installations.